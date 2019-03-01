İran Geliştirdiği Yeni "Pasif Radarı" Tanıttı
1 saat önce
İran, yerleşim noktalarında mikro hava araçları ve seyir füzelerini tespit etme kapasitesine sahip yeni "pasif radar" sistemini sergiledi.
İran
, yerleşim noktalarında mikro hava araçları ve seyir füzelerini tespit etme kapasitesine sahip yeni "pasif radar" sistemini sergiledi.
İran devlet televizyonuna göre, "Muin 40" adı verilen radar sistemi başkent Tahran
'da Hatemu'l Enbiya Hava Üssü Komutanı Ali Rıza Sabahi Ferd'in katıldığı törenle tanıtıldı.
Hatemu'l Enbiya Hava Üssü ile Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Kurumu'nun ortaklaşa geliştirdiği radarın, yerleşim noktalarında mikro hava araçları ve seyir füzelerini tespit etme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Kendisini belli etmeden hedefin yerini bulma kapasitesiyle "pasif radar" olarak nitelenen Muin 40'ın menzilinin 400 kilometre olduğu ifade edildi.
Törende ayrıca "Nasır 40" adı verilen yerli üretim navigasyon yardım sistemi de sergilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:40 Kaynak: AA
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