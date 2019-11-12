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İran Genelkurmay Başkanı: İran, Ortadoğu'daki en büyük füze gücü
7 saat önce
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran'ın Ortadoğu'daki en büyük füze gücü haline geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran'ın Ortadoğu'daki en büyük füze gücü haline geldiğini söyledi.
İran'ın haber ajansı Tasnim'in haberine göre, Bakıri, İslam Devrim Muhafızları Birliği Havacılık Kuvvetleri'nde bir İran askeri subayı ve İran'ın balistik füze projesinin tasarımcısı Hassan Tehrani Moghaddam'ın çabalarına vurgu yaparak, "Şehit Tehrani Moghaddam'ın çabaları meyve verdi ve İran bölgedeki bir numaralı füze gücü haline geldi" ifadelerini kullandı. Bakıri ayrıca, "İran, kibirli küresel güçlerin, özellikle de ABD yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardı" dedi.
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