İran: ABD insansız hava araçlarımızı hedef alırsa karşılık veririz - Son Dakika
Üye Girişi

İran: ABD insansız hava araçlarımızı hedef alırsa karşılık veririz

30.09.2022 15:34
İran: ABD insansız hava araçlarımızı hedef alırsa karşılık veririz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin İran'a ait insansız hava araçlarını hedef alması halinde buna karşılık vereceklerini söylediİran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, ABD güçlerinin önceki gün Erbil'e doğru uçan İran'a ait "Muhacir-6" tipi bir silahlı insansız...

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin İran'a ait insansız hava araçlarını hedef alması halinde buna karşılık vereceklerini söyledi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, ABD güçlerinin önceki gün Erbil'e doğru uçan İran'a ait "Muhacir-6" tipi bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğüne dair açıklamasını değerlendirdi.

ABD güçlerinin bölgedeki "ayrılıkçı terörist grupları" hedef alan İran'a ait hava aracını düşürdüğüne ilişkin açıklamasını "iddia" olarak niteleyen Bakıri, "Amerikalılar İran'ın insansız hava araçlarına karşı bir girişimde bulunursa İran Silahlı Kuvvetleri bu düşmanca eyleme karşılık verecektir." dedi.

İran güçlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Harir, Erbil ve Duhok üsleri hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olduğunu ifade eden Tümgeneral Bakıri, "Biz şu aşamada yalnızca ayrılıkçı terör örgütlerine karşı sert askeri yaklaşım sergiliyoruz ve şu noktada Amerikalılara yönelik bir girişimde bulunmuyoruz. Onlar bu harekete verilecek karşılığın silahlı kuvvetlerimizde saklı olduğunu ve gereğini yapacağımızı bilmelidir." diye konuştu.

??????? Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, 24 ve 26 Eylül'de söz konusu grupların mevzilerine topçu saldırısı düzenlemişti.

İran, 28 Eylül'de de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar başlatmıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, dünkü açıklamasında saldırılarda 73 balistik füzenin kullanıldığını açıklamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da dünkü açıklamasında, saldırılarda bir Amerikan vatandaşının öldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Devrim Muhafızları Ordusunun Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları sırasında Erbil'e yönelen İran'a ait "Muhacir-6" tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

YORUMLAR
500
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Erbil, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: ABD insansız hava araçlarımızı hedef alırsa karşılık veririz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
14:57 Kayseri'de üzerine 14 bin telefon hattı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık geçirdi
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: İran: ABD insansız hava araçlarımızı hedef alırsa karşılık veririz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement