İran Genelkurmay Başkanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarında bugüne kadar yalnızca 8 İran... - Son Dakika

İran Genelkurmay Başkanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarında bugüne kadar yalnızca 8 İran...

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in son yıllarda Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar yüzlerce İran askerinin öldürüldüğüne dair iddiaların doğru olmadığını ve saldırılarda yalnızca 8 İranlı askeri personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in son yıllarda Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar yüzlerce İran askerinin öldürüldüğüne dair iddiaların doğru olmadığını ve saldırılarda yalnızca 8 İranlı askeri personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Üst Düzey Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in son yıllarda Suriye'de İran'ın askeri üslerine düzenlediği saldırılarda İran'ın kayıplarıyla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

İran askerlerinin Beşşar Esed rejiminin talebiyle 9 yıldır Suriye'de rejimin yanında "terör örgütlerine" karşı savaştığını savunan Şikarçi, "Suçlu ve terörist yetiştiricisi siyonist rejim (İsrail) tarafından teröristlere yardım ulaştırmak için düzenlenen saldırılarda 8 şehit verdik." dedi.

Şikarçi, saldırılarda yüzlerce İran askerinin öldürüldüğüne dair iddiaların "Batı ülkelerindeki siyonist medya imparatorluğunun propagandası" olduğunu öne sürdü.

Esed rejimi ile varılan anlaşma kapsamında Suriye'deki hava savunma kapasitesini takviye edeceklerini aktaran Şikarçi, İsrail'den intikam alacaklarını söyledi.

Tuğgeneral Şikarçi, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Allahdadi'nin de aralarında olduğu İsrail'in Suriye'deki saldırılarında ölen 8 İran askerinin isimlerini de açıkladı.

İsrail'in 2015 yılında Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Allahdadi, Suriye'de İsrail tarafından öldürülen en üst düzey isim olarak biliniyor.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara hava saldırıları düzenleyen İsrail, son aylarda saldırılarını artırdı. Saldırılarda şu ana kadar yüzlerce İran askeri ve milisinin öldürüldüğüne dair haberler uluslararası medyada yer buluyor.

Genelkurmay Başkanlığı, İsrail, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Genelkurmay Başkanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarında bugüne kadar yalnızca 8 İran... - Son Dakika
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