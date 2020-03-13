İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri... - Son Dakika

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri...

6 saat önce

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri..., System.String[]

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:08 Otomobille çarpışan motosikletteki anne ve baba öldü, iki çocuk yaralandı
21:07 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
21:06 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ SİSTE KAYBOLDU
21:06 Bursa Adliyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
21:05 Bağcılar'da silahlı çatışma

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:09:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]