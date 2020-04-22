İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten... - Son Dakika
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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten...

6 saat önce

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin İran'ı tehdit etmek yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kendisini kurtarması gerektiğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü:

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin İran'ı tehdit etmek yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kendisini kurtarması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tuğgeneral Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotların vurulmasına ilişkin talimatını değerlendirdi.

Başta donanma güçleri olmak üzere ABD askerleri arasında çok sayıda Kovid-19 vakası olduğunu hatırlatan Şikarçi, "Amerikalılar bugün başkalarına zorbalık etmek yerine tüm çabalarını koronavirüse enfekte olan askeri güçlerini kurtarmak için kullanmalıdır." dedi.

Şikarçi, "ABD bugün koronadan en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelmiştir. ABD'li yetkililer, kendilerini kurtarmayı ve bu meseleyi çözmeyi düşünmelidir." ifadesini kullandı.

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Basra Körfezi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:00 Kaynak: AA

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