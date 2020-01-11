İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın 'yanlışlıkla' füze isabet etmesi... - Son Dakika

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi...

29 dakika önce

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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