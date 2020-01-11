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İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi...
29 dakika önce
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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