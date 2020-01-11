İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti - Son Dakika Dünya

İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti

7 saat önce

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.

İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti, System.String[]

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikatın devam etmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda söz verdi.

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:52 
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