Son Dakika › Dünya › İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti - Son Dakika Dünya
İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti
7 saat önce
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikatın devam etmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda söz verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:52
Son Dakika Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı Ukrayna uçağını düşüren Devrim Muhafızları'nın komutanı General Hacızade konuştu İran dini lideri Hamaney'den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız