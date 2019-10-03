Son Dakika Haberleri: İran, gösteriler nedeniyle Irak'a iki sınır kapısını kapattı
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İran, gösteriler nedeniyle Irak'a iki sınır kapısını kapattı

1 saat önce

İran yönetimi, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı

İran, gösteriler nedeniyle Irak'a iki sınır kapısını kapattı, System.String[]

İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.


İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

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Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:46 
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