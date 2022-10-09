İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak - Son Dakika
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İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

09.10.2022 16:06
İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

İran'da Mahsa Emini protestoları sürerken bundan sonra gösterilerde gözaltına alınanların yargılanana kadar serbest bırakılmayacağı bildirildi.

İran'da Mahsa Emini protestoları sürerken bundan sonra gösterilerde gözaltına alınanların yargılanana kadar serbest bırakılmayacağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İçişleri Bakanı'nın Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecit Mirahmedi, ülkede devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mirahmedi, "Bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak." ifadelerini kullandı.

Yargılamaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyleyen Mirahmedi, sert ve caydırıcı cezaların verileceğini kaydetti.

Mirahmedi ayrıca dün Tahran ve Senendec şehirleri dışında ülke genelinde huzur ve güvenliğin hakim olduğunu söyledi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Olaylarda binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilirken İranlı makamlar resmi bir rakam vermemekle birlikte gözaltına alınan birçok kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

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