İran gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin haberleri yalanladı - Son Dakika
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İran gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin haberleri yalanladı

6 saat önce

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Halkla İlişkiler Başkanı Ali Rıza Zarifiyan, Reuters haber ajansının "kasım ayındaki benzin zammı protestolarında 1500 kişinin hayatını kaybettiği" yönündeki haberini yalanladı.

İran gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin haberleri yalanladı, System.String[]

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Halkla İlişkiler Başkanı Ali Rıza Zarifiyan, Reuters haber ajansının "kasım ayındaki benzin zammı protestolarında 1500 kişinin hayatını kaybettiği" yönündeki haberini yalanladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Zarifiyan, "Reuters'ın haberi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Söz konusu haberde amacın "psikolojik harp" olduğunu ileri süren Zarifiyan, olaylarda hayatını kaybedenlerle ilgili incelemenin ise devam ettiğini ifade etti.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, kimliği açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, geçen ay gerçekleşen sokak olaylarında 17'si çocuk, 400'ü kadın, 1500 kişinin hayatını kaybettiği iddiasında bulunmuştu.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Reuters, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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