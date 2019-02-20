Son Dakika Haberleri: İran Gözaltına Aldığı 3 Ürdünlüyü Serbest Bıraktı

İran Gözaltına Aldığı 3 Ürdünlüyü Serbest Bıraktı

1 saat önce

Ürdün, Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren ve İran tarafından gözaltına alınan 3 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Gözaltına Aldığı 3 Ürdünlüyü Serbest Bıraktı, System.String[]
Ürdün, Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren ve İran tarafından gözaltına alınan 3 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat yaptığı yazılı açıklama, Tahran'daki Büyükelçiliğin 3 vatandaşın para cezasıyla serbest bırakıldığı haberini kendilerine ilettiğini kaydetti.

Elçiliğin para cezalarını ödemek için İran Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak çalıştığını aktaran Kudat, Ürdün vatandaşlarını serbest bıraktığı için İran hükümetine teşekkür etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Aralık 2018'de Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada tekneleriyle birlikte kaybolan 3 Ürdünlü balıkçının İran tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarine, yaptığı yazılı açıklamada, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında diğer Arap ülkelerinden arkadaşlarıyla birlikte balık avladıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren üç Ürdünlünün İran'da gözaltında tutulduğunu bildirdi." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Basra Körfezi, Ürdün, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum! AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:31:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Gözaltına Aldığı 3 Ürdünlüyü Serbest Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]