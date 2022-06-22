Davanın şu anda ön soruşturma aşamasında olduğunu dile getiren Şems Abadi, yakında bir iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderileceğini kaydetti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şems Abadi, Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen 3 kişinin yakalanmasıla ilgili detayları paylaştı.

Kaynak: AA

Mossad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran: Gözaltındaki Mossad bağlantılı 3 casus nükleer uzmanlarına suikast planlıyordu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.