İran: Gözaltındaki Mossad bağlantılı 3 casus nükleer uzmanlarına suikast planlıyordu - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Gözaltındaki Mossad bağlantılı 3 casus nükleer uzmanlarına suikast planlıyordu

22.06.2022 13:04
İran: Gözaltındaki Mossad bağlantılı 3 casus nükleer uzmanlarına suikast planlıyordu

İran'ın Zahidan Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla nisan ayında gözaltına alınan 3 kişinin nükleer alanda çalışan uzmanlara yönelik suikast planladıklarını söyledi.

İran'ın Zahidan Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla nisan ayında gözaltına alınan 3 kişinin nükleer alanda çalışan uzmanlara yönelik suikast planladıklarını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şems Abadi, Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen 3 kişinin yakalanmasıla ilgili detayları paylaştı.

Abadi, "İran istihbarat birimleri yaklaşık sekiz ay boyunca dikkatle takip ettiler ve yakalananlardan bazılarının nükleer bilim adamlarına suikast planladıklarını tespit ettiler." dedi.

Davanın şu anda ön soruşturma aşamasında olduğunu dile getiren Şems Abadi, yakında bir iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderileceğini kaydetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, 21 Nisan'da, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınmış, kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan şüphelilerin "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu belirtilmişti.

YORUMLAR
500
İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Kaynak: AA

Mossad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Gözaltındaki Mossad bağlantılı 3 casus nükleer uzmanlarına suikast planlıyordu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: İran: Gözaltındaki Mossad bağlantılı 3 casus nükleer uzmanlarına suikast planlıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement