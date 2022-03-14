İran: Güçlü bir anlaşmaya varana kadar nükleer görüşmeleri sürdüreceğiz - Son Dakika
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İran: Güçlü bir anlaşmaya varana kadar nükleer görüşmeleri sürdüreceğiz

14.03.2022 16:21
İran: Güçlü bir anlaşmaya varana kadar nükleer görüşmeleri sürdüreceğiz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer müzakerelerde "güçlü bir anlaşma sağlanana kadar" masada kalacaklarını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer müzakerelerde "güçlü bir anlaşma sağlanana kadar" masada kalacaklarını söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ara verilen nükleer görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İranlı yetkili, "Ülkenin tüm unsurları amaçlı iç ve dış algı faaliyetlerinden ayrı olarak sadece ulusal çıkarları korumak ve geliştirmek için çaba gösteriyor. Yasal ve mantıklı taleplerimiz karşılanana ve güçlü bir anlaşma sağlanana kadar Viyana görüşmelerinde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Viyana nükleer müzakereleri ve Rusya'nın talebi

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekme kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Viyana'da yeniden başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya'nın İran'la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler İran'da bazı siyasi analizler tarafından Rusya'nın Viyana görüşmelerini olumsuz yönde etkileme çabaları olarak yorumlanmıştı.

Rusya'nın garanti talep etme adımı üzerine Viyana'daki görüşmeler geçen hafta askıya alınmıştı.

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Nükleer, Viyana, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Güçlü bir anlaşmaya varana kadar nükleer görüşmeleri sürdüreceğiz - Son Dakika


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