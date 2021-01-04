İran Devrim Muhafızları Güney Kore bandıralı bir tankere el koydu - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin bugün Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait petrol tankerine el koyduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Güney Kore bandıralı tankere petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle el konulduğu ifade edildi. Petrol tankerinin İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı'na çekildiği bildirildi. - TAHRAN

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