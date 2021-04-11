İran, Güney Kore'den bloke edilen mali varlığının serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile Tahran'da bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Seul yönetimine "bloke edilen ülkesine ait paraları serbest bırakması" talebinde bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Sye-kyun, Cihangiri tarafından tarihi Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı ve ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İran mali varlığının bloke edilmesi nedeniyle Güney Kore'nin konumunun zarar gördüğünü belirten Cihangiri, "Güney Kore hükümetinden İran mali varlığını kısa sürede serbest bırakmasını ve son yıllardaki sorunları pratik adımlarla telafi etmesini istiyoruz. Güney Kore bankalarının yasal ve meşru doğal gaz ile petrol satışlarından elde edilen 7 milyar doları bloke etmesi iki ülke ilişkilerinin ciddi bir durgunluk dönemine girmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin gelecek yıl 60 yaşına gireceğini belirten Cihangiri, İran ile Güney Kore arasındaki ticaret hacminin 2012 yılında 17 milyar dolara kadar çıktığını hatırlattı.

Asya'nın doğusunda ve batısında yer alan iki ülke olarak ekonomik açıdan birbirlerini tamamladıklarını dile getiren Cihangiri, Güney Kore'nin ABD yaptırımlarına uyması nedeniyle ilişkilerin durgunluk dönemine girdiğini kaydetti.

Cihangiri, Sye-kyun ile yaptığı görüşmelerde geçmişin telafisi için çaba gösterilmesini istediğini aktardı.

Sye-kyun da İran'a ait bloke edilen paralarla ilgili sorunların çözülmesini arzu ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili ticaretin artacağını söyledi.

İlişkilerin bundan sonra yüksek düzeyde devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Sye-kyun, bu amaçla Cihangiri'yi Güney Kore'ye davet ettiğini aktardı.