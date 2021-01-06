İran, Güney Kore'nin alıkonulan tankerle ilgili bölgeye askeri güç göndermesini eleştirdi - Son Dakika

İran, Güney Kore'nin alıkonulan tankerle ilgili bölgeye askeri güç göndermesini eleştirdi

06.01.2021 00:29
İran, Güney Kore'nin alıkonulan tankerle ilgili bölgeye askeri güç göndermesini eleştirdi, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde "çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle" alıkonulan Güney Kore bandıralı petrol tankeriyle ilgili bölgeye askeri güç gönderen Seul hükümetinin tutumunu reddettiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde "çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle" alıkonulan Güney Kore bandıralı petrol tankeriyle ilgili bölgeye askeri güç gönderen Seul hükümetinin tutumunu reddettiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore tankerinin çevre kirliliğine yol açtığı için alıkonulduğunu ve meselenin tamamen teknik olduğunu kaydetti.

Seul hükümetinin tankerin alıkonulmasıyla ilgili tutumunu eleştiren Hatibzade, "Güney Kore hükümetinin bu konudaki davranışını anlaşılamaz buluyor ve reddediyoruz. Kore hükümetini, bu teknik meseleye mantıklı ve sorumlu bir şekilde yaklaşmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tankerin alıkonulmasından sonra İran'a gideceği açıklanan Güney Koreli diplomatik heyetin ziyaretinin daha önceden planlandığını ve yakın zamanda gerçekleşeceğini aktaran Hatibzade, ziyaretin tankerin serbest bırakılmasıyla ilgili olmayacağını ifade etti.

Hatibzade, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumunun alıkonulan tankerdeki mürettebata gerekli yardımları sağladığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, pazartesi Basra Körfezi'nde çevre kirliliğine yol açtığı için Güney Kore bandıralı bir petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

Güney Kore ise tankerin serbest bırakılması için İran'a çağrıda bulunmuş ve bölgeye korsanlıkla mücadele donanma birimi göndermişti.

İran'ın, "Güney Kore'de tutulan mali varlığının serbest bırakılması için tankeri alıkoyduğu" iddiası

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Güney Kore bankalarında tutulan İran'a ait mali varlıklara karşılık tankerin rehin tutulduğuna dair iddiaları reddederek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan 7 milyar dolardan fazla dövizimizi asılsız gerekçelerle rehin tutan Güney Kore hükümetidir." demişti.

Rebii'nin açıklamalarının aksine Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, "Döviz hırsızlarına açık bir cevap" başlığıyla verdiği haberinde, "Tankerin alıkonulması, İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 8 milyar dolar olduğu tahmin edilen dövizinin serbest bırakılması için iyi bir başlangıç olabilir." ifadelerine yer verdi.

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Kore, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Güney Kore'nin alıkonulan tankerle ilgili bölgeye askeri güç göndermesini eleştirdi - Son Dakika


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