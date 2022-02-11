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İran: Günlük 1,2 milyon varil petrol satıyoruz - Son Dakika

İran: Günlük 1,2 milyon varil petrol satıyoruz

11.02.2022 11:35
İran: Günlük 1,2 milyon varil petrol satıyoruz

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Said Celili, ülkesinin günlük 1,2 milyon varil ham petrol satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Said Celili, ülkesinin günlük 1,2 milyon varil ham petrol satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda Celili, ülkesinin petrol ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak için uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu dile getiren Celili, "İran'a yönelik azami baskı uygulamaya çalışan kişiler şu anda bu politikanın akim kaldığını ve kendileri için büyük bir mağlubiyet olduğunu söylüyorlar." dedi.

Ülkesinin petrol ihracatının devam ettiğini söyleyen Celili, "Amerikalılar, İran'ın petrol satışları sıfıra ulaşana kadar kimsenin Tahran'dan petrol almamasını hedefliyordu ancak bugüne gelindiğinde Petrol Bakanımız (Cevad Uci) 1,2 milyon varil petrol ihraç ettiğimizi ve bu satıştan elde edilen dövizi de aldığımızı resmi olarak açıkladı." ifadelerini kullandı.

İran'ın petrol ihracatı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla ciddi oranda azalmıştı

Eski Başkan Trump döneminde Washington 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılarak Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Yaptırımların ardından ekonomisi petrole dayalı İran'ın petrol ihracatı ciddi oranda azalmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığında nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Günlük 1,2 milyon varil petrol satıyoruz - Son Dakika


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