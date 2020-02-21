İran halkı, parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika
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İran halkı, parlamento seçimleri için sandık başında

6 saat önce

İran'da 11. dönem parlamento seçimleri için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı.

İran halkı, parlamento seçimleri için sandık başında, System.String[]

İran'da 11. dönem parlamento seçimleri için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı.


İran halkı, 11. dönem parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Ülke genelinde 57 milyon 918 bin seçmenin bulunduğu bu yılki parlamento seçimlerinde İranlılar 55 bin noktada oy kullanacak. İran Yüksek Seçim Kurulu yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinin 17.30'a kadar devam edeceğini ve uzun sürmesi halinde gece 24.00'e kadar uzatılabileceğini açıkladı. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından geçtiğimiz hafta adaylara propaganda izni verilmiş ve bu izin Perşembe sabahı son bulmuştu.


İranlı yetkililer halka seçimlere yoğun katılım çağrısında bulunurken, güçlü parlamento vurgusu bu yılki milletvekili seçimlerinin ana teması oldu.


Hamaney oyunu kullandı


İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney bugünkü seçimleri milli bir bayram şeklinde adlandırırken sabah saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Hamaney seçim günü için tüm halkı tebrik ederken, "Millet oy kullanarak ülke idaresinde irade hakkı olduğunu ortaya koymakta. Aynı zamanda bu dini de bir görevdir" dedi. - TAHRAN

Parlamento, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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