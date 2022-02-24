İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor - Son Dakika
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İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor

24.02.2022 14:52

Tahran'daki çarşı ve pazarlardan detaylar Halkın alışveriş yapmasından detaylar TAHRAN - Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakerelerin sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor.

Tahran'daki çarşı ve pazarlardan detaylar

Halkın alışveriş yapmasından detaylar TAHRAN - Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakerelerin sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor. İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. İran halkı, uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek ekonomik krizle karşı karşıya olduğu için nükleer müzakerelerin sonuca varmasını ve yaptırımların kaldırılmasını umuyor.

İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor
İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor
İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor

YORUMLAR
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İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Batı'nın kararını bekliyor İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Batı'nın kararını bekliyor Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti

alışveriş, Tahran, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor - Son Dakika


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