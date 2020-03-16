İran halkından pencereden dayanışma şarkısı - Son Dakika

İran halkından pencereden dayanışma şarkısı
6 saat önce
İran'da halk dayanışma göstermek için pencerelerden ülkenin milli marşı olan Ey İran'ı söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
İran'da halk dayanışma göstermek için pencerelerden ülkenin milli marşı olan Ey İran'ı söyledi.
Karantina altında evlerinden çıkamayan İtalyanlar, balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyerek 'pes etmeyin' çağrısı yapmıştı. İtalya'nın ardından benzer bir görüntü de İran'dan geldi. En fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olan İran'da halk dayanışma gösterisinde bulundu. Başkent Tahran'da pencerelerden "Ey İran" şarkısını açtı. Ey İran, ülkenin resmi olmayan marşı olarak kabul ediliyor. İran'da 14 bin 991 Korona virüsü vakası görülürken, 853 kişi de hayatını kaybetti.
(İHA)
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