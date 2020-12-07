Son dakika haberi | İran, Hamaney'in öldüğüne dair iddiaları yalanladı - Son Dakika

Son dakika haberi | İran, Hamaney'in öldüğüne dair iddiaları yalanladı

07.12.2020 14:06
Son dakika haberi | İran, Hamaney'in öldüğüne dair iddiaları yalanladı, System.String[]

Son dakika haberleri: İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Mehdi Fazaeli, Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Mehdi Fazaeli, Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Hamaney'in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin bugün açıklama geldi. Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Mehdi Fazaeli, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Hamaney'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu Fazaeli, "Hamaney'in sağlığı yerinde ve planını rutinine göre uygulamakla meşgul" ifadesini kullandı.

17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

İran- Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti. 1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.

(İHA)

Ayetullah Hamaney, Tahran, İslam, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | İran, Hamaney'in öldüğüne dair iddiaları yalanladı - Son Dakika


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