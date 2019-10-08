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İran: Harekat Türkiye'nin güvenliğine hizmet etmez

27 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlemeyi planladığı askeri harekata karşı bir uyarı da İran'dan geldi.

İran: Harekat Türkiye'nin güvenliğine hizmet etmez, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlemeyi planladığı askeri harekata karşı bir uyarı da İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, harekatın kapsamlı maddi hasara ve insani sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna bir askeri harekat düzenlemesinin kendi güvenlik endişelerini gidermeye hizmet etmeyeceği ve kapsamlı maddi hasar ile insani sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.


Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerinin yakından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'den çekilmesi ise desteklendi. Açıklamada Suriye'deki Amerikan varlığının "meşruiyetinin bulunmadığı" da belirtilerek Amerikan birliklerinin ülkeden çok daha önce çekilmiş olması gerektiği kaydedildi.


Zarif Çavuşoğlu'nu aradı


İran devlet televizyonu da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Salı günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin İran tarafının isteği üzerine gerçekleştiği ve Zarif'in görüşmede Tahran'ın olası bir askeri operasyona karşı olduğunu belirttiği kaydedildi. İran Dışişleri Bakanının, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istediği de bildirildi.


AP/ BK,ET


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, İran, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:37 
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