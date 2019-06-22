Son Dakika Haberleri: "İran hava sahası güvenli"
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"İran hava sahası güvenli"

1 saat önce

İran, ABD'ye ait insansız hava aracının (IHA) düşürülmesinden sonra bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin güvenlik endişelerine karşılık hava sahasının tamamen güvenli olduğunu açıkladı.

İran, ABD'ye ait insansız hava aracının (IHA) düşürülmesinden sonra bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin güvenlik endişelerine karşılık hava sahasının tamamen güvenli olduğunu açıkladı.
İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin İran hava sahasında uçuşlarını askıya almasıyla ilgili açıklama yaptı.
İran'ın hava sahasının güvenli olduğunu belirten Caferzade, "İran hava sahası tüm şirketlerin uçuşlarına açıktır. Şu ana kadar İran hava sahasını kullanan şirketlerden uçuş güzergahlarını değiştirdikleri yönünde bir bilgilendirme almadık." dedi.
Caferzade, İran hava sahasını günlük yaklaşık bin uçağın kullandığını sözlerine ekledi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından dün yapılan açıklamada, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirildiği belirtilmişti.
FAA'nın açıklamasının ardından İngiltere'nin British Airways ve Avustralya'nın Qantas şirketi alternatif rotaları kullanacaklarını açıklamıştı. Hollanda'nın KLM ve Almanya'nın Lufthansa şirketi, Hürmüz Boğazı üzerindeki uçuşlardan kaçınacaklarını ilan etmişti. Lufthansa, Tahran'a uçuşların ise devam edeceğini duyurmuştu.
Düşürülen İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
CENTCOM ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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