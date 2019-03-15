Son Dakika Haberleri: İran Hava Sahasını Boeing 737 Max 8'e Kapattı

İran Hava Sahasını Boeing 737 Max 8'e Kapattı

28 dakika önce

İran, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

İran Hava Sahasını Boeing 737 Max 8'e Kapattı, System.String[]
İran, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara İran hava sahasının kapatıldığını ifade ederek, "Hava sahamız Boeing 737 Max 8 uçaklara yasaklandı" dedi.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'da Boeing 737 Max 8 tipi uçak bulunmuyor.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta başkent Addis Ababa-Nairobi seferini gerçekleştirmek üzere kalkış gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta bulunan 157 kişinin de hayatını kaybettiği kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır, Tayland, Moldova, Kanada, Senegal, Nijerya, Özbekistan ve Ukrayna söz konusu uçağın seferlerini durdurarak hava sahasını kapatma kararı almıştı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

Etiyopya, İran, Boeing 737, 3. Sayfa
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