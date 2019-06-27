Son Dakika Haberleri: İran henüz uranyum stok limitini aşmadı
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İran henüz uranyum stok limitini aşmadı

23 dakika önce

Avrupalı diplomatlar, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum limitini aşacak kapasiteye bugün değil hafta sonunda ulaşacağına inanıyor.

İran henüz uranyum stok limitini aşmadı, System.String[]
Avrupalı diplomatlar, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum limitini aşacak kapasiteye bugün değil hafta sonunda ulaşacağına inanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:28 
İran, Ekonomi
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