İran henüz uranyum stok limitini aşmadı
23 dakika önce
Avrupalı diplomatlar, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum limitini aşacak kapasiteye bugün değil hafta sonunda ulaşacağına inanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:28
Avrupalı diplomatlar, İran
'ın nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum limitini aşacak kapasiteye bugün değil hafta sonunda ulaşacağına inanıyor.
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