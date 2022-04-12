İran, Herat Başkonsolosluğu'na saldırı nedeniyle Afgan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika

İran, ülkede Afgan mültecilere kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından Afganistan'da İran'a ait diplomatik temsilciliklere düzenlenen saldırılar üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Afganistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarına İran'ın saldırılara ilişkin güçlü itirazı iletildi.

Afgan temsilciye diplomatik mekanların güvenliğini sağlamada hükümetlerin sorumluluğu hatırlatılarak, Taliban yetkililerine saldırganlara karşı gerekli yasal işlem yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Afganistan'daki İran misyonlarının konsolosluk faaliyetlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu aktarıldı.

İran'da Afgan mültecilere kötü muamele iddiaları

Son günlerde sosyal medyada yayınlanan İran'daki Afgan mültecilere yönelik işkence ve kötü muamele görüntüleri Afgan halkının tepkisine neden olmuştu.

Görüntülerin yayılması üzerine dün İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğu önünde gösteriler yapılmıştı.

Herat'taki gösteriler sırasında bir grup protestocu başkonsolosluğa taşlı saldırı düzenlemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından dün olayların ardından yapılan açıklamada, Afgan mültecilere kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialar "iki ülke halklarını kışkırtmaya yönelik komplo" denilerek reddedilmişti.

Açıklamada, İran'a ait diplomatik temsilciliklerin güvenliğini sağlamaktan Taliban yönetiminin sorumlu olduğu belirtilmişti.