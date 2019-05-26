Son Dakika Haberleri: "İran herhangi bir saldırıya karşı kendisini koruyacaktır"

"İran herhangi bir saldırıya karşı kendisini koruyacaktır"

48 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Avrupa Birliği'ne ülkesinin imzaladığı nükleer anlaşmayı korumak için daha çok şey yapmaları çağrısında bulunarak, İran'ın kendisine yapılan herhangi bir askeri ve ekonomik saldırıya karşı kendisini koruyacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Avrupa Birliği'ne ülkesinin imzaladığı nükleer anlaşmayı korumak için daha çok şey yapmaları çağrısında bulunarak, İran'ın kendisine yapılan herhangi bir askeri ve ekonomik saldırıya karşı kendisini koruyacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile birlikte katıldığı konferansta ülkesinin Körfez Arap ülkeleri ile dengeli ilişkiler oluşturmak ve saldırmazlık paktı yapmak istediğini söyledi. Zarif, "İran'da karşı ister askeri, ister ekonomik olsun herhangi bir saldırıya karşı kendimizi koruyacağız ve bu teşebbüslere güçlü bir şekilde cevap vereceğiz" dedi. Suudi Arabistan'ın Bileşik Arap Emirlikleri sahilinde 2 petrol tankerine yapılan saldırılardan ABD, İran'ı sorumlu tutmuştu. Tahran yönetimi Suudi Arabistan'ın petrol gemilerini bombalamadığını açıklarken, ABD bölgeye uçak gemilerini göndermesinden sonra bin 500 asker daha gönderme kararı almıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:10 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 16:58:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İran herhangi bir saldırıya karşı kendisini koruyacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]