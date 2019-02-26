Son Dakika Haberleri: İran Heyeti Ankara'da

İran Heyeti Ankara'da

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran Heyeti Ankara'da, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Türkiye ile İran arasında gerçekleşen 4. ortak çalışma grubu toplantısı nedeniyle Ankara'ya gelen İranlı mevkidaşı Zülfikari'yi Bakanlık girişinde karşıladı. Heyetler, daha sonra toplantının yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Salonu'na geçti.

Burada gerçekleşen görüşmeye,Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile ilgili daire başkanları katıldı.

İran heyetinde ise Zülfikari'nin yanı sıra İran İntizami Kuvvetler Hudut Komutanı Tuğgeneral Ghasem Rezaei, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve öteki ilgililer yer aldı.

Görüşmede, iki ülke arasında güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu ile mücadele gibi konu başlıklarının ele alındığı öğrenildi.

Heyetler arası görüşme, basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Ankara, İran, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti Ankara'da Korkutan Patlama! Bina Sakinleri Panik Halinde Evlerini Terk Etti

Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Heyeti Ankara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]