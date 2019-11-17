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İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki "Sınır Güvenliği Toplantısı" Iğdır'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki "Sınır Güvenliği Toplantısı" Iğdır'da gerçekleştirildi.
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi Toplantı Salonunda bir araya geldi.
Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti heyetinden 5. Hudut Alay Komutanı, Aralık Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aralık 2. Hudut Tabur Komutanı ve danışmanlık görevi üstlenen diğer ilgililer katıldı.
Yapılan toplantıda, hudut güvenliği ve karşılıklı koordinasyon konuları ele alındı. - IĞDIR
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