İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz

07.03.2022 15:52
İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ve Tahran'a yaptırımların kaldırılmasının ele alındığı Viyana'daki görüşmelere hiçbir dış faktörün etki etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ve Tahran'a yaptırımların kaldırılmasının ele alındığı Viyana'daki görüşmelere hiçbir dış faktörün etki etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan, İran Meclisi milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinde hiçbir dış faktörün ulusal çıkarları etkilemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarıyla ilgili Rusya'dan ayrıntı talebi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, haftalık basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'den Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesine uyguladığı yaptırımların İran'la ekonomik ilişkilerine zarar vermemesine ilişkin garanti istemesine yönelik açıklamalarıyla ilgili soruyu cevapladı.

Hatibzade, "Rusya'nın nükleer görüşmeleri olumsuz yönde etkileme çabaları" olarak değerlendirilen Lavrov'un açıklamalarına dair şunları söyledi:

"Rusya'nın bugüne kadarki yaklaşımı yapıcı olmuştur. Viyana'da toplu anlaşma için bir araya geldik ve eğer varsa bize daha fazla ayrıntı vermelerini bekliyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya'nın İran'la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler İran'da bazı siyasi analizler tarafından Rusya'nın Viyana görüşmelerini olumsuz yönde etkileme çabaları olarak yorumlanmıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin yeni yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Moskova yönetiminin, Viyana'daki görüşmelerin olumlu neticelenmesi ve İran'a yaptırımların kaldırılması durumunda enerji pazarını İran'a kaptırmaktan endişe ettiği öne sürülüyor.

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız Blinken: 'Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız' Blinken: 'Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement