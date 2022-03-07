İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ve Tahran'a yaptırımların kaldırılmasının ele alındığı Viyana'daki görüşmelere hiçbir dış faktörün etki etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan, İran Meclisi milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinde hiçbir dış faktörün ulusal çıkarları etkilemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarıyla ilgili Rusya'dan ayrıntı talebi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, haftalık basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'den Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesine uyguladığı yaptırımların İran'la ekonomik ilişkilerine zarar vermemesine ilişkin garanti istemesine yönelik açıklamalarıyla ilgili soruyu cevapladı.

Hatibzade, "Rusya'nın nükleer görüşmeleri olumsuz yönde etkileme çabaları" olarak değerlendirilen Lavrov'un açıklamalarına dair şunları söyledi:

"Rusya'nın bugüne kadarki yaklaşımı yapıcı olmuştur. Viyana'da toplu anlaşma için bir araya geldik ve eğer varsa bize daha fazla ayrıntı vermelerini bekliyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya'nın İran'la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler İran'da bazı siyasi analizler tarafından Rusya'nın Viyana görüşmelerini olumsuz yönde etkileme çabaları olarak yorumlanmıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin yeni yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Moskova yönetiminin, Viyana'daki görüşmelerin olumlu neticelenmesi ve İran'a yaptırımların kaldırılması durumunda enerji pazarını İran'a kaptırmaktan endişe ettiği öne sürülüyor.