"İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi' - Son Dakika

"İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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