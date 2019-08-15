Son Dakika Haberleri: İran: Hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağız
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İran: Hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağız

1 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari ile görüşmesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran: Hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağız, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari ile görüşmesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Irakçi açıklamasında, İran'ın hiçbir zaman savaşın başlatanı olmayacağını ancak saldırılara karşı kendini savunmada hiçbir zaman geri atmayacağını vurguladı. ABD yaptırımlarını avantaja çevirmeleri gerektiğini belirten Irakçi, "ABD yaptırımları illegal ve insanlık dışı. Ancak biz İran olarak bu sayede milli ekonomimizi geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

İran'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmenin önleyici olduğunu ve herhangi bir ülkeye karşı olmadığını belirten Irakçi, "İran hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacak, fakat kendini savunmada da en ufak şüpheye düşmeden her türlü saldırıya sert ve hızlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

İran'ın nükleer programı ile ilgili de konuşan Bakan Yardımcısı, nükleer programın barışçıl program çerçevesinde geliştirildiğini vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:21 Kaynak: DHA
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