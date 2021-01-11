İran Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı satın alacak - Son Dakika

İran Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı satın alacak

11.01.2021 15:21
İran Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı satın alacak, System.String[]

Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi.

Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Tabipler Birliği binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Zaferkandi, "AstraZeneca aşısı, İsviçre'de üretiliyor ve sadece bilimsel çalışmaları İngiltere'de yapılıyor. Aşı, AstraZeneca ile yapılan sözleşme kapsamında Hindistan, Çin ve Rusya'da da üretiliyor ve bu aşının çeşitli kaynaklardan satın alınması gündemde. Sağlık Bakanlığı, bu aşıyı çeşitli tedarikçilerden Nevruz Bayramı'na (21 Mart) kadar 2 milyon adet ithal etmeyi planlıyor." dedi.

Pfizer ve Moderna aşılarının pahalı olması ve soğuk zincir nakliye sorunu nedeniyle hiçbir zaman İran'ın gündeminde yer almadığını dile getiren Zaferkandi, İran'da üretilen aşının birçok yabancı aşıdan daha güvenilir olduğunu savunarak, Kuba ile ortaklaşa üretilen yerli aşının piyasaya sürülmesinin zaman alacağını kaydetti.

İran'da bugün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 56 bin 262, vaka sayısı da 1 milyon 292 bin 614 olarak açıklanmıştı.

İran lideri Hamaney, 8 Ocak Cuma günü devlet televizyonundan halka hitap ettiği konuşmasında, ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini, bu ülkelere ait aşıların ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

İran'ın yerli aşısı

İran, Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği "COVIRAN Bereket" adlı yerli aşısını ilk defa 29 Aralık 2020'de insan üzerinde denemişti.

İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, dünkü açıklamasında ülkesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söylemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı satın alacak - Son Dakika


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