İran Hükümet Sözcüsü, devlet televizyonunun nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi - Son Dakika

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkenin İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki toplantılarla ilgili olumsuz yayınlar yaptığını belirterek, bunun milli çıkarlara zarar verdiğini söyledi.

Reformist kanada yakınlığı ile bilinen Şark gazetesine demeç veren Rebii, başkanını İran lideri Ali Hamaney'in atadığı İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin yayın politikasını eleştirdi.

Kanalın özellikle bütçe ve Viyana'da devam eden müzakereler konusunda İran hükümetine muhalefet ettiğini savunan Rebii, televizyonun haber kaynaklarının doğruları yansıtmadığını söyledi.

Rebii, yayınların müzakereci taraflarda da şaşkınlık yarattığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereleri yürüten yetkili, böylesi bir haberciliğin görüşmelere zarar veren yönü olduğunu ve 'güvenilir kaynak' adı altında oluşturulan yayın sürecinin milli çıkarlara zararlı olduğunu defalarca dile getirdi."

Press TV'nin tek bir düşüncenin temsilcisi olduğunu ve dünyayla etkileşimi önemsemeyen kişilerce yönetildiğini belirten Rebii, zor zamanlarda ülkenin kurumlarının birbirlerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İran'da cumhurbaşkanlığı makamı aktif olsa da Devrim Muhafızları Ordusu ve IRIB gibi birçok kurum, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı.

Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olmayan bu kurumlar zaman zaman hükümet yetkilileri aleyhine tavır alıyor. İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) Başkanı da Anayasa'ya göre ülke lideri Hamaney tarafından atanıyor.