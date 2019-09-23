İran Hükümet Sözcüsü: İngiliz petrol tankeri yoluna devam edebilir
2 saat önce
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, alıkonulan İngiliz petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini bildirdi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, alıkonulan İngiliz petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:15
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