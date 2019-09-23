Son Dakika Haberleri: İran Hükümet Sözcüsü: İngiliz petrol tankeri yoluna devam edebilir
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İran Hükümet Sözcüsü: İngiliz petrol tankeri yoluna devam edebilir

2 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, alıkonulan İngiliz petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini bildirdi.

İran Hükümet Sözcüsü: İngiliz petrol tankeri yoluna devam edebilir, System.String[]

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, alıkonulan İngiliz petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini bildirdi.

İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:15 
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