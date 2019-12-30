İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor" - Son Dakika
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İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor"

6 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Irak'ta ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rollerinin bulunmadığını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü:

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Irak'ta ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rollerinin bulunmadığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Rebii, "Irak'ta ABD kuvvetlerine yapılan saldırıda İran'ın rolünün olmasına ilişkin iddiaları şiddetle reddediyoruz" dedi.

ABD'nin kanıtı olmayan iddiaya dayanarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde insanları bombalamayı ve öldürmeyi haklı göstermeye çalıştığını savunan Rebii, "ABD, ( Haşdi Şabi'nin üslerine düzenlediği) mütecaviz saldırısını 'savunma operasyonu' olarak lanse ederek dünya kamuoyunu aldatmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı dün, İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin unsurlarından olan Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırının Amerikan askerlerini savunma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi ise yazılı açıklamasında, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Irak Hizbullah Tugayları örgütü, 28 Aralık Cumartesi günü, Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda 1 Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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