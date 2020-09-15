İran hükümet sözcüsü Rabiei: Anlaşmanın sonuçları Bahreyn'in sorumluluğudur

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanması beklenen 'normalleşme' anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rabiei, "İsrail'i bölgede tehdit olarak görüyoruz. İsrail ile anlaşma konusunda adımlar atan ülkeler sonuçlarından sorumlu olacak" dedi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanması beklenen 'normalleşme anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Rabiei, "Anlaşmanın tüm sonuçlarının sorumluluğu Bahreyn hükümetine ve uzlaşan hükümetlere aittir. İran, İsrail'i bölgede bir tehdit olarak görmektedir. İsrial ile anlaşma konusunda adımlar atan ülkeler de sonuçlarından sorumlu olacaktır. Filistin davasıyla yaşamış olan mazlum Filistin halkı ve Müslümanlar ilişkilerin normalleşmesini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.