İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran'ın rolü yok" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Hükümet Sözcüsü Rebii: 'ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran'ın rolü yok' - Son Dakika

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran'ın rolü yok"

6 saat önce

İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, Irak'ta bulunan ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran'ın rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hiçbir belge olmadan bu iddialar ABD'nin uluslararası hukuku ayaklar altına alarak insanları öldürmesine ve saldırılarına delil olamaz" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Rebii:

İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, Irak'ta bulunan ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran'ın rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hiçbir belge olmadan bu iddialar ABD'nin uluslararası hukuku ayaklar altına alarak insanları öldürmesine ve saldırılarına delil olamaz" dedi.


İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabii üslerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "Saldırılarına gerekçe olarak bu grupların İran tarafından desteklediğini ve ABD güçlerine saldırdıkları yalanlarını tekrarlamaktalar. Biz bu iddiaları yalanlıyoruz" ifadelerini kullandı.


ABD'nin halen Irak'ın bazı bölgelerini kendi işgali altında tuttuğunu vurgulayan Rebii, "Bir yandan Irak'ta sivilleri öldürürken, diğer yandan hala Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu iddia etmekteler" dedi.


ABD'nin asıl niyetini gizlemek için saldırıyı savunma saldırısı olarak gösterdiğini söyleyen Rebii, ABD'nin Irak'ta kaos çıkartmak istediğini kaydetti.


ABD Savunma Bakanlığı dün, Ketaib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi saldırıyı doğrulayarak, saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu Kâbe Baskını: 1979'da kutsal toprakları kana bulayan ve Fransız askerlerin Müslüman olmasıyla sonlanan olay ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti

Son Dakika Haberleri
19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz - Son Dakika Haber
19:49 Ümraniye'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu - Son Dakika Haber
19:47 ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Son Dakika Haber
19:47 Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika Haber
19:45 Hindistan Başbakanı Modi'nın ofisinde korkutan yangın - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:02:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran'ın rolü yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]