İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık" - Son Dakika

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık"

19.01.2021 13:39
İran Hükümet Sözcüsü Rebii:

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ından nükleer anlaşmaya döneceğine dair henüz herhangi bir mesaj almadıklarını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ından nükleer anlaşmaya döneceğine dair henüz herhangi bir mesaj almadıklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rebii, "Henüz Biden'ın ekibinden (ABD'nin nükleer anlaşmaya döneceğine dair) herhangi bir mesaj almadık. ABD'nin anlaşmayı kayıtsız şartsız yerine getirmesinden emin olamaz isek görüşmenin bir anlamı yok." dedi.

Tahran yönetiminin anlaşma metnini uygulamaya odaklandığını ve anlaşmaya taraf ülkelerden de beklentisinin bu olduğunu dile getiren Rebii, "İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili şartlarını daha önce defalarca gündeme getirdi. ABD hükümeti öncelikle nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Hükümet, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Hükümet Sözcüsü Rebii: 'Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı         
13:48
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
12:57
Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı         
12:29
Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu         
11:47
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak         
10:39
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi         
09:18
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 13:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei