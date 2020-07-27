İran Hükümet Sözcüsü Rebii korona virüse yakalandı - Son Dakika

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin korona virüse yakalandığını açıklandı. Rebii'den korona virüs şüphesiyle numune alındığı ve test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Korona virüs belirtileri gösterdiği belirtilen Rebii'nin evinde karantinaya alındığı, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Rebii'nin haftalık düzenlediği basın toplantısının iptal edildiği açıklandı.
(İHA)