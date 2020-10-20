İran Hükümet Sözcüsü: "Silah ambargosunun kalkması İran'ın uluslararası arenada önemli bir kazanımıdır" - Son Dakika

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Tahran'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasını "İran'ın uluslararası arenada önemli bir kazanımı" olarak yorumladı.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, BMGK tarafından 2007'den bu yana uygulanan silah ambargosunun sona ermesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran'ın nükleer anlaşmada kalarak doğru bir politika yürüttüğünü ve bunun olumlu sonuçlarını da bugün görmeye başladıklarını dile getiren Rebii, "Silah ambargosunun kalkması İran'ın uluslararası arenada önemli bir kazanımıdır. ABD, İsrail ve bölgedeki müttefiklerinin muhalefetine rağmen İran'a yönelik silah ambargosu kalktı. Dünya kamuoyu son bir yılda ABD zorbalığına karşı bağımsız olduğunu ve ona uymadığını gösterdi. Bu uzak bir ihtimal olarak görülüyordu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkma kararının yanlış olduğunu ifade eden Rebii, "İranlılar silaha aşık değildir. Silah, sadece savunma alanı için gerekli bir faktördür. ABD'nin korkusu silahla ilgili değildir. ABD, ilaç, bankacılık ve diğer ürünler üzerindeki yaptırımların da tamamen kalkmasından korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendiren Rebii, ABD başkan adaylarının İran'la ilgili tutumlarını yakından takip ettiklerini ve Tahran'ın müzakerelerle ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını yineledi.