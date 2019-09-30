Son Dakika Haberleri: İran Hükümet Sözcüsü: "Suudi Arabistan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi"
Son Dakika Politika Haber

İran Hükümet Sözcüsü: "Suudi Arabistan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi"

57 dakika önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan'ın diğer ülkeler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü:

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan'ın diğer ülkeler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini belirtti.


Haftalık basın toplantısında konuşan İran Hükümet Sözcüsü Rebii Suudi Arabistan'ın diğer ülkeler aracılığı ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini açıkladı. Rebii, Suudi Arabistan'ın tavrında değişiklik görmeleri halinde İran'ın Suudi Arabistan'dan gelen öneriyi olumlu karşılayacağını belirterek,"Sorun Suudi Arabistan'ın kendisindeydi. Bizim en başından itibaren mesajımız açıktı. Yemen'de ateşkesi bugün de istiyoruz" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin sunduğu Hürmüz Barış Planına da değinen İran Hükümet Sözcüsü Rebii, bölgedeki hiçbir ülkenin İran'ın teklifini görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak, "İran'ın barış planını görmezden gelerek ABD'nin beraberinde yıkım getiren planlarına bağlanmazlar" dedi. - TAHRAN

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi
Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Hükümet Sözcüsü: "Suudi Arabistan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]