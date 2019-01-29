İran Hükümeti 13 Yaş Altı Kızların Evlendirilmesine Karşı"
15 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, çocuk ve kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
'nin Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, başkent Tahran
'da düzenlediği basın toplantısında, çocuk ve kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:58 Kaynak: AA
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