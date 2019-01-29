Son Dakika Haberleri: İran Hükümeti 13 Yaş Altı Kızların Evlendirilmesine Karşı"

İran Hükümeti 13 Yaş Altı Kızların Evlendirilmesine Karşı"

15 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, çocuk ve kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, çocuk ve kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:58 Kaynak: AA

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