İran hükümeti ülke çapında interneti neden ve nasıl kesti?

Benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından halkın protesto gösterileri düzenlediği İran'da hükümet ülke çapında internet erişimini engelledi. Erişim kısıtlamalarını gözlemleyen NetBlocks internet kesintisinin iki günü aştığını ve ülke çapında en fazla yüzde 5 kullanıcının internete girebildiğini belirtiyor.



Peki İran hükümeti bir milyon 650 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 80 milyonluk nüfusa sahip ülkede milyonlarca kişinin internet erişimini neden ve nasıl engelledi?