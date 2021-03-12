İran hükümetinden bazı siyasi gruplara "yaptırımların kaldırılmasını istemiyorlar" suçlaması - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak isteyen bazı grupları seçimlere kadar yaptırımların kaldırılmaması için hükümete engeller çıkarmaya çalışmakla suçladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Vaizi, 18 Haziran 2021'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bazı kesimler tarafından ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı etkisiz kalmakla suçlanan hükümete yönelik eleştirileri "siyasi" olarak değerlendirdi.

Eleştirilerin, yapıcı olmadığını ve yaptırımların kaldırılması için çalışan hükümetin işini zorlaştırdığını ifade eden Vaizi, " Hükümet, yaptırımların olabildiğince erken kaldırılması ve hükümetin sonraki hükümete yaptırımsız devredilmesi için çabalıyor. Bu konu bizim için çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak isteyen bazı grupların seçimlere kadar yaptırımların kaldırılmasını istemediğini savunan Vaizi, "Seçimlere katılmak isteyen bazıları her ne sebeple olursa olsun yaptırımların kaldırılmasını kendilerinin çıkarlarına ters olarak kabul ediyor ve bu vesileyle hükümete saldırmak için bahanelere sahip olmak istiyorlar." diye konuştu.

Vaizi, buna karşılık Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dahil tüm hükümet yetkililerinin yaptırımların kaldırılması için çaba gösterdiğini belirtti.

Ruhani hükümeti, muhafazakar kesimler tarafından ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanıyor.