İran hükümetinden karantina açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran hükümetinden karantina açıklaması - Son Dakika

İran hükümetinden karantina açıklaması

6 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrac Herirçi, ülkenin herhangi bir şehrinde karantina uygulamasını hayata geçirmek istemediklerini söyleyerek, "Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir" dedi.

İran hükümetinden karantina açıklaması, System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrac Herirçi, ülkenin herhangi bir şehrinde karantina uygulamasını hayata geçirmek istemediklerini söyleyerek, "Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir" dedi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrec Herirçi ve Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, korona virüsü salgını konusunda ortak basın açıklaması yaptı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Herirçi, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 59 ile 64 arasında olduğunu söyleyerek, "Kesin sayı önümüzdeki saatlerde netlik kazanır" dedi.


Bazı İran medya kuruluşlarının Kum milletvekili Emir Abadi'ye dayanarak verdiği "50 ölü" sayısını kesin olarak yalanlayan Sağlık Bakanı Sözcüsü, "Eğer bu sayının yarısı dahi doğru olursa görevimden istifa ederim" ifadesini kullandı. İran'ın herhangi bir şehrinde karantina uygulaması istemediklerini vurgulayan Sözcü, "Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir" dedi.


"Konuyu siyasileştirmekten kaçınalım"


İran'da artan korona virüsü salgınına ilişkin açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise korona salgınının siyasileştirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Şu an hepimizin dayanışma halinde Sağlık Bakanlığının yanında olması gerekir. Konuyu siyasileştirmekten kaçınalım" dedi. Ülke genelindeki maske tedarik sorununa karşı hükümet olarak piyasaya maske süreceklerini belirten Rebii, yarın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani denetiminde korona virüsü ile ilgili komitenin toplanacağı haberini verdi.


İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 64, ölü sayısının ise 12 olduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Hükümet, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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