Son Dakika Haberleri: İran Hükümetine Rusya'dan 5 Milyar Dolar Kredi Alma İzni

İran Hükümetine Rusya'dan 5 Milyar Dolar Kredi Alma İzni

7 dakika önce

İran Meclisi, ülkedeki altyapı yatırımları ve projeler için hükümete yeni yılda Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alma izni verdi.

İran Hükümetine Rusya'dan 5 Milyar Dolar Kredi Alma İzni, System.String[]
İran Meclisi, ülkedeki altyapı yatırımları ve projeler için hükümete yeni yılda Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alma izni verdi.

İran Meclisi'nin resmi sitesine göre, milletvekilleri ülkenin yeni yıl bütçe görüşmeleri kapsamında hükümetin Rusya'dan altyapı yatırımları ve projeler için 5 milyar dolar kredi alabilmesini öngören yasayı onayladı.

Meclis Başkanlık Kurulu Üyesi Ali Rıza Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümete İran takvimine göre, 1398 (21 Mart 2019-21 Mart 2020) yılı için 5 milyar dolara kadar kredi alma izninin verildiğini ve kendilerine ulaşan bilgiye göre İran'ın şu ana kadar bu miktarın 2 milyar dolarını aldığını belirtti.

Ruhani'nin 25 Aralık 2018'de Meclis'e sunduğu ve petrole bağımlılığın azaltıldığı ifade edilen yeni yıl bütçesinde hükümetin geliri, 407 trilyon tümen (yaklaşık 97 milyar dolar) olarak öngörülüyor. Mecliste görüşmeleri süren ve önemli bölümü kabul edilen tasarıya göre İran hükümetinin resmi kur bazında 28,5 milyar dolar borçlanmaya gidebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi

Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 18:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Hükümetine Rusya'dan 5 Milyar Dolar Kredi Alma İzni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]