İran Hükümetine Rusya'dan 5 Milyar Dolar Kredi Alma İzni

İran Meclisi, ülkedeki altyapı yatırımları ve projeler için hükümete yeni yılda Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alma izni verdi.

İran Meclisi, ülkedeki altyapı yatırımları ve projeler için hükümete yeni yılda Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alma izni verdi.



İran Meclisi'nin resmi sitesine göre, milletvekilleri ülkenin yeni yıl bütçe görüşmeleri kapsamında hükümetin Rusya'dan altyapı yatırımları ve projeler için 5 milyar dolar kredi alabilmesini öngören yasayı onayladı.



Meclis Başkanlık Kurulu Üyesi Ali Rıza Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümete İran takvimine göre, 1398 (21 Mart 2019-21 Mart 2020) yılı için 5 milyar dolara kadar kredi alma izninin verildiğini ve kendilerine ulaşan bilgiye göre İran'ın şu ana kadar bu miktarın 2 milyar dolarını aldığını belirtti.



Ruhani'nin 25 Aralık 2018'de Meclis'e sunduğu ve petrole bağımlılığın azaltıldığı ifade edilen yeni yıl bütçesinde hükümetin geliri, 407 trilyon tümen (yaklaşık 97 milyar dolar) olarak öngörülüyor. Mecliste görüşmeleri süren ve önemli bölümü kabul edilen tasarıya göre İran hükümetinin resmi kur bazında 28,5 milyar dolar borçlanmaya gidebileceği belirtiliyor.

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