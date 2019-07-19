Son Dakika Haberleri: İran Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu
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İran Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.

İran Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."
Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.
İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:36 Kaynak: AA
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