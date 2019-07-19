Son Dakika Haberleri: İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu
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İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu

37 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu. "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulduğu açıklandı

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.

İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.
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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:22 
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